Stunt-Profis zu Vorfall an Baldwins Filmset – «Schuld liegt beim Spezialisten, der ihm die Waffe übergeben hat»

Am Set vom neuen Western-Film «Rust» von und mit Alec Baldwin (63) ist es während Dreharbeiten zu einem tragischen Vorfall gekommen. US-Berichten zufolge erschoss der Hollywoodstar aus Versehen die Kamerafrau Halyna Hutchins (42) und verletzte den Regisseur Joel Souza (48). Der zuständige Sheriff erklärte am Donnerstag: «Nach Angaben der Ermittler und Ermittlerinnen scheint es, dass beim Filmen einer Szene eine Requisitenwaffe zum Einsatz kam, die abgefeuert wurde.»

20 Minuten hat mit den langjährigen Schweizer Stuntmännern Oliver Keller (46) und René von Gunten (60) gesprochen, um mehr über den Einsatz von Schusswaffen an Filmsets zu erfahren. Beide betonen, dass derartige Drehs durch strenge Sicherheitsvorkehrungen strukturiert werden und in der Regel Schreckschusswaffen eingesetzt werden. «Wenn beim Film mit einer Waffe gearbeitet wird, ist immer eine geschulte Person vor Ort», so von Gunten. «Sie übergibt die Waffe direkt vor Beginn der Aufnahme an den Darsteller oder die Darstellerin und sichert sie dann auch zwischen den Takes.»