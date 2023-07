Schulden wegen Lebensmitteln – «Manchmal verzichte ich aufs Essen»

Knappes Budget trotz Arbeit. Rund 1,3 Millionen Schweizerinnen und Schweizer sind in irgendeiner Form armutsbetroffen - rund 200’000 von ihnen trotz Vollzeit-Erwerbstätigkeit. So auch Vicky (31) und Ivan (32), die trotz Doppelverdienst von 8500 Franken finanziell am Limit leben.