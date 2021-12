Icardi, Draxler und Co. – Schuldenberg bei PSG soll mit Wechselwahnsinn abgebaut werden

1 / 5 Wer wird auch in der Rückrunde in Paris spielen? imago images/PanoramiC Icardi könnte für einige Millionen verkauft werden. Nach seinen Skandalen ist der argentinische Fussballer nicht mehr beliebt. imago images/Sebastian Frej Draxler hat einen Marktwert von 21 Millionen Franken. imago images/ULMER Pressebildagentur

Darum gehts PSG muss seinen Schuldenberg abbauen.

Um dies zu erreichen, sollen einige Spieler ihre Koffer packen.

Auch namhafte Spieler sind Kandidaten für einen Wechsel.

Kaum zu glauben, dass PSG mit seinem Starensemble um Kylian Mbappé, Neymar und Lionel Messi überhaupt an Geldprobleme denkt. Doch auch einer der grössten Clubs der Welt muss aufgrund von finanziellen Verlusten – vor allem bedingt durch die Corona-Pandemie – dringend Einnahmen generieren und Schulden abbauen. Mit Erlösen aus Spielerverkäufen soll dies nun schnellstmöglich gelingen.

Der erste Spieler, der bereits vor einer Ausleihe nach Spanien steht, ist Rafinha. Die Verhandlungen zwischen dem 28-jährigen Brasilianer und Real Sociedad sollen bereits fast abgeschlossen sein. Auch Torhüter Sergio Rico spielt nach dem Kauf von Gianluigi Donnarumma bei PSG keine Rolle mehr und soll wechseln.

Kehrer, Diallo, Icardi und Draxler

Ausserdem stehen auch zwei vielseitige Verteidiger zum Verkauf bereit. Dabei handelt es sich um den Deutschen Thilo Kehrer und Abdou Diallo, die zusammen einen Marktwert von mehr als 50 Millionen Franken haben. Zudem soll Skandal-Spieler Icardi nach seinen Eskapaden nicht mehr unbedingt erwünscht sein. Doch der Fall Icardi könnte für PSG kritisch werden, denn das Team hat neben Messi, Mbappé und Neymar keine weiteren Alternativen mehr im Sturm. Somit müsste bei einem Abgang des Argentiniers zumindest eine Alternative gefunden werden. Zudem bis anhin immer noch nicht klar ist, ob Mbappé im Sommer in Paris bleiben wird oder ob es den französischen Ausnahmekönner zu den Königlichen nach Madrid zieht.

Mit dem ehemaligen Schalker Julian Draxler hat PSG ein weiteres Problem, das es in der Winterpause zu klären gilt. Nach neuesten Berichten will der Weltmeister von 2014 unbedingt in Paris bleiben. Erst im vergangenen Mai wurde der Vertrag mit Draxler bis 2024 verlängert, dennoch kommt der Deutsche nicht zu vielen Einsätzen und wäre mit einem Marktwert von 21 Millionen Franken ein Wunschkandidat für einen Verkauf. Zudem kommt nun auch noch Linksverteidiger Layvin Kurzawa dazu. Der Linksverteidiger kam in dieser Saison erst zu einem Einsatz in einem Pflichtspiel, sass eigentlich nur auf der Tribüne. AS Roma soll interessiert sein.

Unterstützung von Qatar Sports Investments

Es bleibt also spannend, wie PSG die Schuldensumme von 200 Millionen Franken in den nächsten Wochen auf 100 Millionen herunterbrechen will und welche Spieler endgültig ihre Koffer packen müssen. Solange dies nicht gelingt, müssen die Aktionäre von Qatar Sports Investments die Hände in die Tasche stecken, um die Lücken bei Paris zu schliessen.

Derzeit befinden sich Icardi und Co. im wohlverdienten Urlaub mit ihren Familien und denken wohl nicht an die Rückrunde. Erst im neuen Jahr muss das Starensemble ohne einige Mitspieler seinen Trainingsalltag in Paris wieder in Angriff nehmen.