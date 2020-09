Regeln Maskenpflicht

Das korrekte Tragen von Hygienemasken ist laut der Technischen Berufsschule Zürich im ganzen Schulhaus obligatorisch. Die Masken dürften nur am fixen Sitzplatz im Schulzimmer abgezogen werden, hält die Schule in einem E-Mail an die Lernenden fest. Beim Verlassen des Sitzplatzes, bei Gruppenarbeiten oder anderer Sitzordnung müsse die Maske getragen werden. Weiter schreibt die Schule, dass der Aufenthalt im Schulzimmer über Mittag nicht gestattet sei. In der grossen Pause müssten die Schüler wenn möglich nach draussen an die frische Luft gehen. «Alle tragen im Schulhaus ausserhalb des Schulzimmers eine korrekt aufgesetzte Hygienemaske!», so der Appell.