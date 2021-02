Der Unterricht an der Primarschule und im Kindergarten in Niederdorf BL ruht. Bereits Mitte vergangener Woche wurden positive Corona-Fälle festgestellt und weitere Tests ergaben, dass sich zumindest ein Elternteil mit einer mutierten Coronavariante infiziert hat. Die positiv getesteten Personen sind in Isolation und die Kinder der Primarschule sowie ihre Eltern müssen in Quarantäne. Für den Kindergarten, wo das Virus zuerst festgestellt wurde, sind bereits Massnahmen ergriffen worden. Dies geht aus einer Mitteilung des Kantonalen Krisenstabs hervor.