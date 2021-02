In Zug sind die Test für die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen obligatorisch. (Symbolbild)

In Zug werden dazu Speicheltest durchgeführt, wie dies etwa auch schon in Malans (Bild) der Fall war.

Nach den Sportferien starten im Kanton Zug wie hier in Baar an den gemeindlichen und kantonalen Schulen ab Sekundarstufe I (Oberstufe und höher) regelmässige Coronatests. (Symbolbild)

Nach den Sportferien starten an den Zuger Schulen regelmässige Coronatests.

Nach den Sportferien starten im Kanton Zug an den gemeindlichen und kantonalen Schulen ab Sekundarstufe I (Oberstufe und höher) regelmässige Coronatests. Dies teilte der Kanton am Mittwoch mit. Neu sei, dass nicht erst nach positiven Einzelfällen, sondern regelmässig und wiederholt getestet werde. «Auf diese Weise können virustragende Personen entdeckt werden, die noch keine Symptome zeigen. Dies ermöglicht eine differenziertere Handhabung der Quarantäne», teilte der Kanton mit.

«Teilnahme ist obligatorisch»

Die Tests würden einen wichtigen Beitrag leisten, um die Menschen an der Schule und im Schulumfeld zu schützen sowie die Schulen offen zu halten. «Die Teilnahme daran ist daher für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonal obligatorisch», heisst es in der Mitteilung weiter. Getestet wird mittels Speicheltests.

Tests sollen Anzahl Quarantänen und Isolationen verringern

Die Reihentests seien vor allem dort sinnvoll, wo die Fallzahlen verhältnismässig tief seien, «die

Fälle sich also gut eingrenzen lassen und nicht dutzende positiv getestete Personen zu

erwarten sind». Dann könne nicht nur die Weiterverbreitung sofort unterbunden werden, «sondern

idealerweise fallen auch viele Quarantänen weg und es müssen sich nur einzelne Personen in

Isolation begeben», so der Kanton.