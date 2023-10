Schule schwänzen in Luzern: Eine junge Frau erzählt, warum sie nicht zur Schule wollte

Kanton will prüfen, ob Massnahmen nötig sind

Eine junge Luzernerin (18) erzählt 20 Minuten, warum ihr in der Schule alles zu viel wurde und warum sie den Unterricht bewusst gemieden hatte: «Wegen eines Kindheitstraumas war ich bereits in psychologischer Behandlung. Ich fühlte innerlich, dass ich einfach eine Pause benötigte.» Dann begann sie an einzelnen Schultagen zu fehlen. «Der familiäre Druck war aber gross und es war wichtig, dass ich an die Kanti gehe. Dort fühlte ich mich von den Erwartungen erdrückt.»