Kürzlich erhielten die Eltern der Unterstufenschüler der Schule Blatten in Männedorf ZH einen Brief von der Schulleitung. Der Grund: Ein gerade eingeschultes Kind leidet unter einer schweren Erdnussallergie. Deshalb sind ab sofort unter anderem M&Ms, Snickers, Studentenfutter, Flips sowie alle Produkte, die Spuren von Erdnüssen enthalten könnten, im Schulhaus verboten. Das berichtet die «Zürichsee-Zeitung» .

Wie es im Brief der Schulleitung heisst, kann bei dem betroffenen Kind eine schwere allergische Reaktion eintreten. Genauer gesagt, soll es sich dabei um die Gefahr eines «anaphylaktischen Schocks» handeln, einer lebensgefährlichen Reaktion des Herz-Kreislauf-Systems. Schon kleinste Erdnusspartikel in der Luft oder Spuren davon an Türgriffen, welche eingeatmet oder über Schleimhäute in den Körper gelangen, könnten eine solche Reaktion auslösen.