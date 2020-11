1 / 10 Auf der Sekundarstufe II gilt seit dem 29. Oktober eine Maskenpflicht. KEYSTONE Viele Berufsschüler setzen sich aber dafür ein, dass der Präsenzunterricht ausgesetzt wird. KEYSTONE Eine Petition für Fernunterricht an Berufsschulen haben schon über 30’000 Personen unterschrieben.

Darum gehts Dass in Berufsschulen noch Präsenzunterricht herrscht, stösst vielen Schülern sauer auf.

Eine Petition für schweizweiten Fernunterricht haben in wenigen Tagen über 30’000 Menschen unterschrieben.

Anders sieht das Barbara Jasch, Geschäftsführerin des Zürcher Lehrbetriebsverbands ICT.

Sie erklärt, weshalb sie für ihre Lernenden den Präsenzunterricht unbedingt aufrechterhalten will – teils auch gegen den Widerstand der eigenen Lernenden.

«Mit Angst und Panik kommen wir nicht weiter – in der Schule nicht und auch sonst nicht», findet sie.

Der Bundesrat hat in seinem letzten Massnahmenpaket entschieden, dass an den Schulen der Sekundarstufe II der Präsenzunterricht beibehalten wird. Das stösst bei vielen Schülern dieser Stufe für Unverständnis: Eine Petition, die flächendeckend Fernunterricht für Berufsschulen fordert, wurde innerhalb weniger Tage bereits von mehr als 30’000 Menschen unterschrieben.

Auch in der Erwachsenenbildung für ICT-Berufe des Zürcher Lehrbetriebsverbands (ZLI) sind Lernende verunsichert. Sie haben am Dienstagmorgen ein E-Mail von der ZLI-Geschäftsführerin Barbara Jasch erhalten. Darin mahnt sie, dass wir uns in der Corona-Pandemie nicht von Angst treiben lassen und Ruhe in den Alltag bringen sollten – und schreibt klare Regeln für den Unterricht vor.

Im E-Mail, das 20 Minuten vorliegt, heisst es etwa: «Bei einem positiven Test muss kein Lernender in Quarantäne, wenn das Schutzkonzept der ZLI eingehalten wird.» Oder: «Maskenpflicht gilt ab sofort auch für Personen mit Arztzeugnis, die Maske darf nur im Sitzen im Kursraum mit Abstand zu den Klassenkameraden abgezogen werden.»

Schüler sind verunsichert

Das verunsichert einen Teil der erwachsenen Schüler offenbar. Die Lernende, die das Mail an 20 Minuten weitergeleitet hat, schreibt: «Unsere Klasse ist zunehmend verunsichert über die Corona-Massnahmen an der Schule. Ein Schüler, der positiv auf Corona getestet wird, soll trotzdem normal in die Schule gehen?»

Geschäftsführerin Jasch räumt ein, dass sie sich bei dieser Passage des E-Mails falsch ausgedrückt habe: «Natürlich soll niemand mit einem positiven Corona-Test am Unterricht teilnehmen. Doch es ist nicht an uns, Lernende in Quarantäne zu schicken. Das entscheiden die Behörden oder die Lernenden in Eigenkompetenz.»

«Der Grossteil hält sich ans Schutzkonzept»

Jasch betont, der ZLI setze bereits seit Mitte August ein Schutzkonzept um, das sämtliche Vorgaben von Bund und Kanton erfülle. Sie ist überzeugt: «Wenn alle sich daran halten, können wir den Präsenzunterricht weiterführen und niemand muss Angst haben, sich mit dem Virus anzustecken.» Einzelpersonen, die sich nicht daran halten, müsse sie zurechtweisen, der Grossteil der Lernenden halte sich aber an das Schutzkonzept.

«Auslöser für mein E-Mail war der Entscheid einer ganzen Klasse, von einem auf den anderen Tag nicht mehr zum Präsenzunterricht zu erscheinen. Seit dem Bundesratsentscheid vom letzten Mittwoch liefen bei uns die Telefone heiss, es gab viel Angst und Unsicherheit. Unsere Absicht war, die Lernenden zu beruhigen.» Nach dem E-Mail hätten sich alle entschieden, wieder zur Schule zu gehen. «Für uns ist es absolut zentral, dass wir den Präsenzunterricht weiterführen können. Es geht dabei um die Lernenden. Wir müssen für sie bestmögliche Voraussetzungen schaffen, damit sie ihren Abschluss schaffen», sagt Jasch.

«Leistungen nehmen im Fernunterricht ab»

Dass gerade ICT-Berufe sich anböten für Fernunterricht, bestreitet Jasch: «Fernunterricht ist immer möglich, die Frage ist, in welcher Qualität.» Multimediatechnik etwa, ein Fach, in dem mit viel Material gearbeitet werde, oder das Inbetriebnehmen von Servern könne nicht über Programme wie Zoom unterrichtet werden. Dazu komme: «Wir haben von März bis Juli, als wir Fernunterricht anbieten mussten, die Erfahrung gemacht, dass die Ausbildungsziele weniger gut erreicht werden als mit Präsenzunterricht.»

Der fehlende Präsenzunterricht durch die Pandemie macht Jasch, die seit 20 Jahren im Bildungsbereich tätig ist, Sorgen: «Die Langzeitauswirkungen, die sich für die Wirtschaft ergeben, wenn wir jetzt weniger qualifizierte Fachkräfte ausbilden, sind derzeit noch nicht abschätzbar.»

Die ZLI-Geschäftsführerin plädiert nicht nur an ihrer Schule dafür, Angst und Panik weniger Raum zu geben: «Meiner Ansicht nach wird das Ziel der Eindämmung der Pandemie derzeit vor allem über das Schüren von Angst verfolgt. Nur wenn die Menschen Angst habe und unsicher sind, sind sie allenfalls bereit, sich an die Regeln zu halten.» Jasch betont, Corona auf keinen Fall verharmlosen oder gar verneinen zu wollen: «Wir halten uns auch an unserer Schule an sämtliche Vorgaben. Doch Angst und Panik bringen uns in dieser Krise nicht weiter. Wir müssen lernen, mit dem Virus umzugehen.»

Prüfungen können nur vor Ort absolviert werden

Für die Lernenden heisst das: «Wir werden den Präsenzunterricht beibehalten, solange das erlaubt ist. Wir halten uns an sämtliche Vorschriften, doch wir werden keinen Parallelunterricht anbieten, das kann ich unseren Kursleitern nicht zumuten», sagt Jasch. Den Lernenden stehe es frei, sich selber zu organisieren, um online am Unterricht teilzunehmen. «Prüfungen können aber ausschliesslich vor Ort absolviert werden. Will ein Lernender dieses Risiko wirklich nicht auf sich nehmen, bleibt ihm immer noch die Möglichkeit, seine Ausbildung zu unterbrechen und wieder aufzunehmen, sobald wir diese Krise überstanden haben.»