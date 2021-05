Video-Hilferuf : Schule wirbt mit Studiowohnung und Elektroauto um neue Lehrperson

Mit einem Video-Hilferuf sucht die Primarschule in Simplon Dorf VS eine neue Lehrkraft. Dieser würden sogar gratis ein Studio und ein Elektro-Fahrzeug zur Verfügung gestellt.

In einem herzerwärmenden Youtube-Video preisen die sechs Primarschülerinnen und -schüler der dritten bis fünften Klasse in Simplon Dorf die Vorzüge ihres Ortes an: Sommer wie Winter seien hier oben wunderschön, die Nähe zu Italien sei deutlich spürbar, es gebe eine Bäckerei, eine Sennerei, Vereine und einen Sportplatz. Nur eines fehle in der 310-Seelen-Berggemeinde: eine neue Lehrperson.

Die bisherige verabschiedet sich diesen Sommer nach 39 Dienstjahren in den Ruhestand. Bewirbt sich niemand auf die 100-Prozent-Stelle, müssen die Kinder ihre Schulbildung künftig im Tal fortsetzen – was einen Hin- und Rückweg von gut anderthalb Stunden bedeutet.

«Familienleben wäre nicht mehr dasselbe»

«Die Kinder müssten am Morgen früher los, wären abends später zurück und könnten auch nicht mehr zu Hause mittagessen – das Familienleben wäre nicht mehr dasselbe», sagt eine Mutter zu 20 Minuten, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Für die Kinder bedeute der längere Schulweg auch mehr Stress, so die Simpilerin. Das sehe sie bei ihren älteren Kindern, die bereits die Orientierungsschule in Brig besuchen würden: «Sie müssen schon um zehn vor sieben auf den Bus, und wenn sie abends nach Hause kommen, sind sie meist müde von der Fahrt.» An der Schule Simplon, wo die Zahl der Primarschülerinnen und -schüler überschaubar ist, bildeten sämtliche Klassen sozusagen ein Team: «Wird keine neue Lehrperson gefunden, würde das alles kaputt gehen.»