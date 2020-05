Schulen könnte am Montag jeder fünfte Lehrer fehlen

Kommentar erfassen

Bibi 08.05.2020, 07:48

Ich finde das ist doch ein Witz! Von wegen Schule! In unserer Gemeinde haben die Oberstüfler lediglich ein bis zwei Lektionen am Tag. Montag und Donnerstag den ganzen Tag frei. Was soll das? So hätte man es gleich ganz sein lassen können.