Obwalden

Schulen machen weiter Homeschooling wegen Mindestabstand

Das Verbot des Präsenzunterrichts wird auch an weiterführenden Schulen per 6. Juni aufgehoben. Obwaldner Gymnasiasten und Berufsschüler müssen aber weiterhin von zu Hause aus die Schulbank drücken. Grund sind Platzmängel für den Mindestabstand.

Der Bundesrat hat am Mittwoch das Verbot des Präsenzunterrichts an den nachobligatorischen Schulen per 6. Juni aufgehoben. Allerdings muss der Präsenzunterricht unter Wahrung der Zwei-Meter-Regel durchgeführt werden, und pro Person muss eine Fläche von vier Quadratmetern zur Verfügung stehen.

Ein ordentlicher Präsenzunterricht sei unter diesen Bedingungen an den nachobligatorischen Schulen im Kanton Obwalden wegen der räumlichen Begebenheiten nur eingeschränkt möglich, teilte das Bildungs- und Kulturdepartement mit. Die Aufnahme des Schulbetriebs sei für die meisten Schulen nicht umsetzbar. An den Obergymnasien und am Berufs- und Weiterbildungszentrum werde deswegen am Fernunterricht festgehalten.