Lehrermangel in St. Gallen bereitet grosse Sorge

Der Lehrermangel in der öffentlichen Volksschule des Kantons St. Gallen verschärft sich weiterhin. Zwar konnte von den per März ausgeschriebenen 221 Stellen knapp die Hälfte besetzt werden, aber die weiteren offenen Stellen zu besetzen, gestalte sich schwierig, heisst es am Mittwoch im «Tagblatt». Auch Studierende der Pädagogischen Hochschule St. Gallen (PHSG) in den letzten Semestern sollen aushelfen und als Lehrpersonen einspringen.