Schulstart - Schulen testen, um auf Masken verzichten zu können

Coronatests sollen in verschiedenen Kantonen auch in diesem Schuljahr angeboten werden, jedoch bleibt die Teilnahme freiwillig. Das Bild zeigt eine Durchführung eines Coronatests an der Schule Malans GR.

In vielen Zentralschweizer Kantonen beginnt das neue Schuljahr am Montag.

In einigen Zentralschweizer Kantonen beginnt das neue Schuljahr am Montag. Die Corona-Situation bleibt aber mit der Delta-Variante unsicher. Deshalb gelten in vielen Kantonen auch für das neue Schuljahr Schutzkonzepte. Mit diesen Massnahmen möchte man schliesslich ein reibungsloses Schuljahr mit durchgehendem Präsenzunterricht für alle Schulkinder ermöglichen. Die Massnahmen dienen aber den Schulen auch dazu, allfällige Auswirkungen durch Ferienrückkehrer aus Risikogebieten und die Ausbreitung der Delta-Variante besser nachvollziehen und frühzeitig eindämmen zu können.

Im Kanton Luzern wird an Sekundar- und Kantonsschulen bis mindestens zu den Herbstferien wöchentlich getestet, wie der Regierungsrat bereits früher entschieden hat. Und auch in Zug werden die Tests nach den Ferien fortgeführt. Dort werden bereits Tests ab dem 4. Schuljahr angeboten.

PCR-Spucktests im Einsatz

Im Kanton Obwalden setzt man auf repetitive Tests, wobei diese nur ab der Sekundarstufe I angeboten werden, wie der Kanton in seinem Schreiben festhält. «Das Angebot der repetitiven Tests soll dazu beitragen, dass der Präsenzunterricht möglichst aufrechterhalten werden kann. Wir wollen verhindern, dass wegen vielen Neuansteckungen ganze Klassen in Quarantäne müssen oder gar zeitweise Schulen geschlossen werden», erklärt der Kantonsarzt Dr. Mario Büttler. «Wir erhoffen uns, dass dadurch auch weiterhin auf das Tragen von Masken im Unterricht verzichtet werden kann», sagt Büttler weiter. Wie bei anderen Kantonen sind hier die Tests für die Schülerschaft aber auch Lehrpersonen freiwillig. Eingesetzt werden PCR-Spucktests.

In Schwyz gelten nach einer Überprüfung vonseiten des Kantons dieselben Massnahmen wie vor den Sommerferien, heisst es in einer Mitteilung des Kantons. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass eine generelle Maskenpflicht auf allen Schulstufen inklusive Sekundarstufe II (Berufs- und Mittelschulen) entfällt, jedoch die allgemein bekannten Abstands- und Hygieneregeln weiterhin einzuhalten sind. Zudem bleibt vorerst ab der dritten Primarstufe, in den Sekundarschulen sowie den Mittelschulen das repetitive Testen in Kraft. Die Entscheidung, an diesen Tests teilzunehmen, liegt aber bei den einzelnen Schülern beziehungsweise bei den Erziehungsberechtigten.