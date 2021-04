In vielen Schulzimmern werden vor Ostern Bibeli ausgebrütet.

In vielen Klassenzimmern werden zu Ostern Bibeli ausgebrütet.

Die Tierschutzorganisation Network for Animal Protection (Netap) nervt sich auf Facebook über den Brauch, in Schulen Küken ausbrüten zu lassen. Immer vor Ostern würden sich bei Netap Anfragen von Lehrpersonen und Eltern häufen, wo man die ausgebrüteten männlichen Küken platzieren könne. Die Anfragen nehmen laut Netap-Präsidentin Esther Geisser jährlich zu. «Dieser Boom ist für mich völlig unverständlich», sagt Geisser.

Männliche Küken für Lebensmittelindustrie wertlos

Pflege, Fürsorge und Sorgfalt

Auch den Lehrerverband lassen die männlichen Küken nicht kalt. Dagmar Rösler, Präsidentin des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) sagt, dass die Lehrpersonen vor dem Brüten abklären sollen, wohin die Bibeli nach dem Schlüpfen gebracht werden. In der Regel geschehe dies auch. «Es ist selbstverständlich, dass das tiergerechte Platzieren der Küken ebenso zur Unterrichtseinheit gehört, wie die sorgfältige Begleitung des Schlüpfprozesses.» Beim Ausbrüten der Eier gehe es um mehr als den Jö-Effekt. «Es geht darum, den Schülern ein Naturwunder näher zu bringen und aufzuzeigen, wie viel Pflege, Fürsorge, Sorgfalt und auch Geduld es braucht, damit neues Leben entstehen kann.»

Das Brüten in Klassenzimmern ist laut Geisser jedoch der falsche Ansatz, Kinder und Jugendliche an das Wunder des Lebens heranzuführen. «Den Kindern wird so beigebracht, dass man Tiere wie Gegenstände behandeln kann. Ich sehe darin keinen pädagogischen Wert», sagt sie. Zudem habe das Schulpersonal oft zu wenig Erfahrung im Brüten. «Eier müssen während der Brut regelmässig gedreht werden. Passiert dies nicht oder fehlerhaft, kommt es schnell zu Fehlbildungen bei den Bibeli.»