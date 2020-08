In vielen Mittelschulen der Schweiz (siehe unten) wurde eine Maskenpflicht eingeführt, um die Infektionen mit Covid-19 einzudämmen. An der kantonalen Rektorenkonferenz wurde auch in St. Gallen über eine Maskenpflicht diskutiert, und man hat in der Folge einen entsprechenden Antrag an den Kanton gemacht. Doch dieser winkte ab. Es sei unverhältnismässig, eine solche Regelung in St. Gallen einzuführen.

Es ist ein Entscheid, der an der Kantonsschule am Burggraben in St. Gallen für Kopfschütteln sorgt. Einige Schüler haben ihr Unverständnis in einem Blogeintrag veröffentlicht. Zu Beginn letzter Woche seien die Schüler informiert worden, dass eine partielle Maskenpflicht eingeführt werde. Die Maskenpflicht sollte in den Gängen und in den Fächern gelten, die stammklassenübergreifend unterrichtet werden. «Während einigen 4.-Klässlern im Ergänzungsfach am Dienstag noch die letzte Lektion ohne Maske angekündigt wurde, war dieser Entscheid am Mittwochmorgen vom Kanton bereits niedergeschlagen worden», heisst es im Beitrag auf Kantilive.ch.