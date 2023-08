Schulhotel Regina: Lernende essen am Boden

Schulhotel Regina : «Es war erniedrigend, in der Schule am Boden zu essen»

Weil sie ihre Stühle nicht korrekt an die Tische schoben, verschwanden sie direkt aus dem Speisesaal. Lernende am Schulhotel Regina assen am Boden. Die Schulleitung begründet die erzieherische Massnahme.