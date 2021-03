Erneut beteiligt sich die Stadt Luzern an den Aktivitäten rund um den internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März 2021.

Unter der Leitung der Integrationsförderung der Stadt Luzern hat sich die Klasse intensiv mit dem Thema Diskriminierung auseinandergesetzt. So sei die erwähnte positive Botschaft: «Die Welt ist bunt ... die Stadt Luzern auch» entstanden. Weiter heisst es in der Mitteilung, Ziel der Plakatkampagne sei, den Dialog zu diesem Thema in der Öffentlichkeit anzuregen. Zusätzlich sollen die positiven Seiten des Lebens in einer vielfältigen Gesellschaft aufgezeigt werden, in der Diskriminierung und Rassismus keinen Platz finden.