Naters VS : Schulkinder in Angst – nun hat Gemeinde bissige Hunde umplatziert

In einem Quartier in Naters VS sorgten zwei junge Hunde für Angst und Schrecken. Nun hat die Gemeinde reagiert und die Vierbeiner umplatziert.

1 / 3 Im Bammatta-Quartier in Naters VS kam es zu mehreren Zwischenfällen mit zwei Hunden. (Symbolbild) Symbolbild/Frank Sorge Schulkinder vermieden es aus Angst, am betroffenen Haus vorbeizugehen. Google Maps Nun liess die Gemeinde die Vierbeiner umplatzieren. (Symbolbild) Symbolbild/Frank Sorge

Eine Frau wurde ins Bein gebissen, ein Velofahrer verfolgt, Schulkinder änderten aus Angst den Schulweg oder wurden gefahren: Im Bammatta-Quartier in Naters VS sorgten kürzlich junge Hunde für Aufsehen.

Nun hat die Gemeinde reagiert und die Hunde umplatziert. «Aufgrund der Vorfälle und der Meldungen hatten wir leider keine andere Möglichkeit», sagte die zuständige Gemeinderätin zum «Walliser Boten». Sie begründet den Entscheid insbesondere damit, dass auch kleinere Kinder auf ihrem Schulweg den Bammattaweg hätten queren müssen. «Darum waren wir gezwungen, zu reagieren. Ich hätte nicht die Verantwortung übernehmen wollen, wenn einem Kind etwas zugestossen wäre.»

Im Zuge der Vorfälle hatte die Gemeinde vermehrt Polizisten im Quartier patrouillieren lassen und der Tierschutz hatte sich eingeschaltet. Gegen die Halterin war Anzeige erstattet worden.