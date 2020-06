Berner Schule

Schulkinder suchen mit Song auf Youtube nach Lehrperson

Aktuell gibt es im Kanton Bern einen grossen Lehrermangel. Mit einem Song auf Youtube werben Schulkinder aus Landiswil BE für eine neue Lehrkraft.

Im Kanton Bern herrscht grosser Lehrermangel. Derzeit fehlen auf Kindergarten- und Primarschulstufe 69 Lehrerinnen und Lehrer. Damit hat auch die Schule Arni-Landiswil zu kämpfen. Diese sucht für das neue Schuljahr eine Lehrperson für die vierte bis sechste Klasse. Auf das Stelleninserat hin hatte sich niemand gemeldet. Doch Not macht bekanntlich erfinderisch.

Zusammen mit ihrem Musiklehrer haben sich die Schulkinder auf kreative Weise auf die Suche gemacht. Es entstand die Idee, in den Fächern Musik und Deutsch einen Song zu produzieren. Gegenüber der «Berner Zeitung» erklärt Schulleiter Adrian Schneiter: «Der Musiklehrer hat die Melodie kreiert, die acht Strophen haben die Kinder im Deutschunterricht gedichtet.»

Das Musikzimmer verwandelte sich in ein Tonstudio, und der Song wurde aufgenommen. Das Texten und das Produzieren des Songs dauerte ungefähr drei Wochen. Letzte Woche wurde der Song dann endlich auf Youtube veröffentlicht. Das Lied hört sich unter anderem so an: «Darum fragen wir euch schlicht: Wer gibt uns den Unterricht? Yeah, Yeah, Yeah».