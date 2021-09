Aarau AG : Schulkinder ohne Zertifikat dürfen nicht mehr ins Schullager

In einem Brief an die Eltern verkündet die Kreisschule Aarau-Buchs, dass eine 3G-Zertifikatspflicht für die Teilnahme an Schullagern eingeführt wird. Kinder, die nicht geimpft, genesen oder getestet sind, müssen in den regulären Unterricht.