Unterwegs in Schweden

Schulklasse muss nach Abschlussreise in Quarantäne

Berner Steiner-Schüler feiern ihren Schulschluss derzeit in Schweden, das vom Bundesrat als Risikoland eingestuft wurde. Nach der Rückkehr müssen sie dich darum zehn Tage in Quarantäne begeben.

Im Moment paddeln 18 Schüler und Schülerinnen der Berner Steinerschule durch schwedische Seen und feiern dort den Abschluss an der Mittelschule. In einer Woche kehrt die Abschlussklasse zurück – und muss sich dann zehn Tage lang isolieren. Der Bundesrat hat Schweden letzte Woche als Risikoland eingestuft. Personen, die sich in den letzten 14 Tagen vor der Einreise in diesem Land aufgehalten haben, müssen auf Anordnung des Bundes in die Quarantäne. Wer dagegen verstösst, macht sich strafbar. Doch für die Schule kommt dies nicht ganz unerwartet.