Kriessern: Schulklasse pflanzt Bäume im Kriessner «Sex-Wäldli»

Eine Schulklasse pflanzte am Montag 100 neue Bäume im Kriessner Wäldli.

Das Wäldli neben der Raststätte in Kriessern SG ist seit vielen Jahren als «Sex-Wäldli» bekannt. Beliebt ist der kleine Wald für anonymen und unverbindlichen Sex . Massnahmen, um das Gebiet zu beleben, wie das Anlegen von Biketrails und Vitaparcours, zeigten bisher wenig Wirkung . Anfangs Jahr wurden im Wald 50 bis 60 Bäume abgeholzt. Am Montag pflanzte eine Kriessner Schulklasse im Rahmen des Aufforstungsprojekts 100 neue Bäume.

Die Abholzung der Bäume sei nicht bei allen gut angekommen. Der Oberrieter Revierförster, der für die Aufforstungsaktion zuständig war, betont jedoch die Wichtigkeit des Projekts. «Die Bäume wurden aus Sicherheitsgründen gefällt», so der Revierförster. Die Bäume seien alt oder zum Teil krank gewesen, deshalb wurde ein Grossteil gerodet.

Schulkinder sollen den Wald schätzen lernen

«Das Ziel ist, einen klimafitten Waldbestand zu bekommen», so der Förster. Es wurden 100 Bäume gepflanzt, darunter Eichen, Spitzahorn und Föhren. «Diese Bäume ertragen mehr Wärme», so der Förster, dadurch wird man dem wechselnden Klima gerecht. Der Revierförster findet die Zusammenarbeit mit den Schulklassen sehr wichtig: «Es ist gut, wenn man die jungen Leute herholt.» Weiter erklärt er, «wir sind auf den Wald angewiesen und müssen ihn pflegen», deshalb sei es bedeutend, dass die Kinder etwas darüber lernen.

Der Verband Wald St. Gallen und Liechtenstein feiert sein 100-Jahr-Jubiläum. In diesem Rahmen pflanzen Revierförster mit Schulklassen Bäume im ganzen Kanton. Am kommenden Donnerstag werden auch Schulklassen in Altstätten Bäume pflanzen, wie der Rheintaler schreibt. (Bezahlartikel)