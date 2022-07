Aesch BL: Schulleitung verschickt heikle Schülerdaten per Massenmail

1 / 5 Jetzt wissen es alle: Die Diagnose einer Psychologin der Baselbieter Kinder- und Jugendpsychiatrie war Teil des Massenversands der Schulleitung. Starke Schule beider Basel Das Dokument war eines von vielen mit sensiblen Informationen über Schülerinnen und Schüler, die kommendes Schuljahr «Spezielle Förderung» erhalten werden. Starke Schule beider Basel Das Amt für Volksschulen hat am Mittwoch vom Leck erfahren und vorsorglich eine Meldung über eine mögliche Verletzung des Datenschutzes an die Aufsichtsstelle Datenschutz abgesetzt. Screenshot

Darum gehts

Dass der Erstklässler X kommendes Schuljahr «Spezielle Förderung» erhalten wird, weil bei ihm ADS diagnostiziert wurde und er an einer Rechenschwäche leidet, wissen jetzt nicht nur seine Klassenlehrperson und seine Mathematiklehrperson. Es wissen alle Lehrpersonen der Sekundarschule Aesch und inzwischen kursiert die Information auch schon bei Eltern, weil die Daten weitergegeben wurden. Und dies nicht nur von Schüler X, sondern allen 67 Schülerinnen und Schülern der ersten Klassen, die kommendes Schuljahr «Spezielle Förderung» erhalten werden.

Ein Schulleitungsmitglied hat die sensiblen Daten in einem Massenversand an alle Lehrpersonen der Sekundarschule Aesch geschickt und womöglich noch weitere Personen, die zum Kreis der Empfänger des Verteilers «SekAE (alle, ohne Lernende)» gehören. «Zur Ergänzung der Planung Sonderpädagogik», wie es in dem E-Mail heisst. Auf jeden Fall gelangte der Inhalt des Mails auch an Eltern. Eine Elterngruppe meldete den Fall mitsamt dem inkriminierten E-Mail dem Verein Starke Schule beider Basel (SSbB), der das Leck am Mittwoch publik machte.

«Das hat eine Stigmatisierung zur Folge»

«Diese sensiblen Daten hätten, wenn überhaupt, nur an das jeweilige Unterrichtsteam weitergeleitet werden dürfen», schreibt die Elterngruppe. Der Verein kommt zum selben Schluss. «Aus rechtlicher Sicht ist das Weiterleiten von sensiblen, den Datenschutzrichtlinien unterliegenden Daten nur an Personen zulässig, welche diese zur Erfüllung des Berufsauftrages benötigen», hält er auf seiner Website fest. Jede einzelne Lehrperson hätte also nur von jenen Lernenden die sensiblen Daten erhalten dürfen, die sie auch selbst unterrichtet.

«Ich unterstelle der Schulleitung keinen Vorsatz, sie war vermutlich einfach nicht genug für die datenschutzrelevanten Aspekte sensibilisiert», sagt Jürg Wiedemann, Präsident der SSbB. Der Schaden sei aber nicht zu unterschätzen. «Das hat eine Stigmatisierung zur Folge.» Das schrecke Eltern ab, die ihre Kinder abklären liessen, glaubt Wiedemann.

2. Datenschutz-Panne in einem Monat

Der Schulrat, also die politische Aufsichtsbehörde der Sekundarschule, wusste am Mittwoch noch nichts vom Datenleck, als 20 Minuten den Präsidenten der Behörde damit konfrontierte. Die Baselbieter Bildungsdirektion hat durch die Publikation der Starken Schule beider Basel davon erfahren. Der genaue Sachverhalt sei im Moment noch unklar, weshalb man zum jetzigen Zeitpunkt keine Stellungnahme abgeben könne. «Das Amt für Volksschulen hat vorsorglich eine Meldung über eine mögliche Verletzung des Datenschutzes an die Aufsichtsstelle Datenschutz abgesetzt», teilte Direktionssprecher Michael Lehner auf Anfrage mit.

Das ist dann schon die zweite mögliche Datenschutzverletzung der Sekundarschule Aesch in einem Monat. Anfang Juli machte die Sendung «Schweiz Aktuell» von SRF publik, dass bei einem virtuellen Schulrundgang, den die Schule auf ihrer Website aufgeschaltet hatte, sensible Daten wie Telefonnummern oder Fotos von Lernenden einsehbar waren. Auch dies hatte in der Folge eine entsprechende Meldung an die Aufsichtsstelle Datenschutz zur Folge.