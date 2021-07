Zug - Schulpavillon gerät in Brand, weil Jugendliche zeuselten

In Zug ist es am Freitagabend zu einem Brand in einem Schulpavillon gekommen.

Aus einem Schulpavillon an der St. Johannesstrasse in der Stadt Zug quoll am Freitagabend dichter Rauch, wie im Video eines News-Scouts zu sehen ist. Die Zuger Polizei hatte kurz vor 20.30 Uhr die Meldung erhalten, dass bei den Pavillons ein Brand ausgebrochen war. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ) war schnell mit ersten Einsatzkräften vor Ort und hatte das Feuer rasch unter Kontrolle, teilte die Zuger Polizei am Samstag mit.