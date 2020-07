Aktualisiert vor 1h

Walenstadt SG

Schulpräsidentin kauft Schülern zum Abschluss Schnaps

Die Schulpräsidentin einer Sekundarschule in Walenstadt SG hat einer Abschlussklasse 27 Flaschen hochprozentigen Alkohol gekauft. Die Abschlussfeier der Sekundarschüler endete in einem Saufgelage. Die Eltern sind über den Vorfall bestürzt.

von Bianca Lüthy

Tequila, Wodka, Jägermeister und Alkopops: Eine Schulpräsidentin macht ihren Schülern ein hochprozentiges Geschenk. In dieser Ferienhütte im Flumserberg kam es zum Saufgelage. Die Jugendlichen hätten sich übergeben müssen, andere waren komplett weggetreten.

In Walenstadt SG hat eine Schulpräsidentin einer Sekundarschule ihre Schüler zum Abschluss mit Alkohol versorgt. So haben die 21 minderjährigen Schüler 27 Flaschen Alkohol von der Schulpräsidentin bekommen. Doch nicht etwa ein Schlückchen Wein oder Bier, sondern hochprozentigen Alkohol. Darunter Tequila, Wodka, Jägermeister und Alkopops.

Die Abschlussfeier in einer Hütte im Flumserberg endete in einem Saufgelage, wie «Blick» schreibt. Die Fotos der Party wurden demnach im Klassenchat auf Whatsapp geteilt. Oliver Zerres, dessen 15-jährige Tochter auch beim Saufgelage war, sagt gegenüber der Zeitung: «Schulratspräsidentin Pascale Dürr hat die Minderjährigen mit den Flaschen eingedeckt. Ihre eigene Tochter hat an dem Abend auch mitgefeiert.»

Mutter traute ihren Augen nicht

Der Vorfall macht den Vater wütend. Laut seiner Tochter fing der Abend gut an, bis die Lage später eskalierte. Die Jugendlichen hätten sich übergeben müssen, andere waren komplett weggetreten. «Meine Tochter war mit der Situation überfordert und rief uns an», so Zerres. Seine Frau machte sich daraufhin auf den Weg zur Hütte am Flumserberg.

Als sie dort eintraf, konnte sie ihren Augen nicht trauen, wie der Familienvater erzählt. So viele Alkoholflaschen lagen rum und die Jugendlichen wurden von niemandem beaufsichtigt. Dass Alkohol auf einer Abschlussfeier konsumiert wird, erstaunte die Eltern nicht. Doch dachten sie dabei an Bier oder Wein, und nicht an Alkohol, der erst ab 18 Jahren gekauft werden kann.

Der Alkohol, den die Schulpräsidentin organisierte, wurde dann den Eltern auch noch heimlich in Rechnung gestellt. «Für die Feier und Übernachtung wurden 63 Franken pro Kind veranschlagt», so Zerres. Doch: «Miete für die Hütte und Frühstück kosteten circa 700 Franken. Von dem Rest wurden die Schnapsflaschen gekauft.»

Eltern fordern Geld zurück

Dies habe die Schulpräsidentin sogar zugegeben: «Sie sagte, dass das Geld nicht ganz gereicht habe und sie sogar noch etwas drauflegen musste.» Zerres und auch andere Eltern der Sekundarschüler wollen dies nicht auf sich sitzen lassen und fordern in einem Brief an die Schulleitung ihr Geld zurück. Sandra Reinhart, deren Tochter auch in der Abschlussklasse war, ist von Beruf Krankenschwester. Reinharts Tochter kümmerte sich um die sturzbetrunkenen Teenies. «Dass wir dafür auch noch gezahlt haben, ist die Höhe», sagt sie.