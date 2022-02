Reinach BL  – Schulprovisorium nach Brand stark beschädigt

In Reinach brannte am Samstagabend ein Schulraumprovisorium. Dabei entstand grosser Sachschaden.

In Reinach im Kanton Baselland brannte Samstagnacht ein Schulraumprovisorium an der Weiermattstrasse. Die entsprechende Alarmmeldung sei um 23.06 Uhr bei der Einsatzleitzentrale der Baselbieter Polizei eingegangen, wie diese am Sonntag mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr am Brandort waren bereits Flammen sichtbar und es drang dichter Rauch aus dem Gebäude. Die Einsatzkräfte konnten den Brandherd lokalisieren, eindämmen und löschen.