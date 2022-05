Lernen mit Social Media: Schultipps auf Tiktok: Helfen sie wirklich?

Beliebt ist, zu lernen wie man liebt

Wie sich beim weiteren Erkunden zeigt, wird der Hashtag für eine grosse Bandbreite an Inhalten verwendet: Neben Fragen zu Sex und Liebe, werden auch solche zu Lernmotivation, Schule und Universität, Beruf, Spracherwerb, Gesundheit und Geburt, zu rechtlichen Grundlagen, richtigem, situativen Reagieren und seltener auch zu Natur und Biologie beantwortet. Es zeigt sich: Tiktoks Lernhashtag ist ein Hub für so ziemlich alles. Humor und Unterhaltung kommen dabei nie zu kurz.

Kann Strebern beliebt sein?

Suchbegriffe wie «Schultipps» oder «Lerntipps» versprechen auf Tiktok mehr Erfolg, um auf nützliche Kniffe zu stossen. Wie seriös diese sind, variiert. Im deutschen Sprachraum kommen Videos von den erfolgreichen Schülerinnen «Laurainspireyt», «Medbylaura» , oder «Jennymyt» gut an. In einer Vorbildfunktion erzählen sie, wie eine hohe Note erzielt, wie schlau gelernt oder was gegen Lernstress getan werden kann. Auch der 17-jährige «Itz.jerome» macht für seine 276’000 Followerinnen und Follower nur schulbezogene Videos, in denen er aufzeigt, weshalb man nicht im Bett lernen sollte, oder wie man motiviert bleibt.