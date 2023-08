Gamsen: Kinder müssen per Taxi in Kindergarten

Kinder, die in Gamsen VS wohnen, müssen ab dem neuen Schuljahr nicht mehr zu Fuss und per Postauto nach Brigerbad VS in den Kindergarten. Grund dafür sind Sicherheitsbedenken. Wie der «Walliser Bote» schreibt, hatten Eltern monatelang die zuständigen Behörden darauf aufmerksam gemacht, dass die Situation nicht zumutbar sei.