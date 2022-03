Am Sonntag gehts los : Schumacher aufs Podest? Schummelt Mercedes? Alle Infos zum Start der Formel 1

Die Formel 1 geht in die 73. Saison. Am Sonntag um 16 Uhr drehen die Fahrer wieder auf. Hier gibt es alle wichtigen Fragen und Antworten zur neuen Saison.

1 / 3 Lewis Hamilton und sein Mercedes stehen vor dem Formel-1-Start einmal mehr im Fokus. IMAGO/Laci Perenyi Alle Autos wurden extrem umgebaut. AFP Damit will die Formel 1 wieder für mehr Zweikämpfe und Spannung sorgen. IMAGO/Motorsport Images

Darum gehts Am Sonntag wird die neue Formel-1-Saison eröffnet.

Lewis Hamilton and Max Verstappen werden sich in Bahrain wieder duellieren.

Wir beantworten die heissesten Fragen zur Saison 2022.

98 Tage nach dem epischen WM-Final in Abu Dhabi geht es in der Formel 1 wieder los. Am Sonntag in Bahrain kämpfen die Formel-1-Fahrer wieder um Punkte, Podeste und natürlich Siege. Wir beantworten die Fragen zur neuen Saison.

Viele neue Regeln

Die Boliden wurden komplett überarbeitet. Durch die Aerodynamik-Revolution soll dafür gesorgt werden, dass die Abstände zwischen dem Besten und Letzten kleiner werden. Die Formel 1 will wieder für mehr Spannung sorgen, nicht nur im Titelkampf – es soll auch viel mehr Zweikämpfe geben. Die optisch wohl auffälligste Anpassung: die neuen 18-Zoll-Reifen. Zuvor gingen die Piloten mit 13-Zoll-Rädern auf die Rennstrecke.

Auch bei der Rennleitung gab es eine grosse Anpassung. Nach dem umstrittenen WM-Final wurde Michael Masi als Renndirektor abgesetzt. Der Australier hatte mit kontroversen Entscheidungen erst das entscheidende Überholmanöver von Max Verstappen gegen Lewis Hamilton ermöglicht. Neu wechseln sich nun der Deutsche Niels Wittich und der Portugiese Eduardo Freitas als Rennleiter ab. Unterstützung erhalten sie von FIA-Urgestein Herbie Blash als Berater. Dazu wird ein virtueller Rennkontrollraum installiert, der wie eine Art Videoschiedsrichter die Verantwortlichen unterstützen soll.

Wie steht es um den Konflikt zwischen Mercedes und Red Bull?

Die beiden Teamchefs Toto Wolff (Mercedes) und Christian Horner (Red Bull) haben sich in der vergangenen Saison regelmässig mit Giftpfeilen eingedeckt, oftmals auch unter der Gürtellinie. Nun geht es bereits wieder weiter. In der neuen Netflix-Staffel «Drive to Survive» erklärte Horner: Der Mercedes-Boss sei «nicht die Art von Mann, mit dem ich essen gehe oder private Zeit verbringe, aber ich habe Respekt vor dem, was er getan hat und was er erreicht hat.» In der «Daily Mail» meinte der Brite: «Wir sind sehr unterschiedlich. Wenn ich nicht an der Rennstrecke bin, bin ich in der Fabrik. Ich lebe nicht als Steuerflüchtling in Monaco und leite ein Team aus der Ferne.»

Die Beziehung von Toto Wolff und Christian Horner ist nicht immer freundlich. imago images/HochZwei

Schummelt Mercedes?

«Aus unserer Sicht ist Mercedes da einen Schritt zu weit gegangen. Das entspricht nicht dem Geist des Reglements. Für uns sind diese Flügel illegal.» Diese Worte sollen von RB-Teamchef Christian Horner stammen. Der Grund: Der Mercedes hat im Vergleich zu den anderen Autos ein Auto fast ohne Seitenkästen, dafür aber einen horizontalen Flügel auf dem die Seitenspiegelhalterung platziert ist. Mercedes hat für diese Kritik kein Verständnis, denn das Auto wurde von der Fia zugelassen und die Idee wurde bereits vor mehreren Wochen an die Prüfer weitergeleitet. Die Aussagen von Horner schlugen hohe Wellen. Wohl zu hoch für Red Bull. Das Team liess ausrichten, dass Horner kein Interview gegeben habe und alle Zitate in diesem Zusammenhang «nicht korrekt» seien.

Fährt nun Mick Schumacher plötzlich aufs Podest?

In der letzten Saison fuhr der Haas von Mick Schumacher in einer eigenen Liga – allerdings in einer sehr schwachen Liga – ausser Konkurrenz. Nun liess das Team allerdings aufhorchen. Der neue Schumacher Teamkollege Kevin Magnussen (dazu später mehr) fuhr am zweiten Testtag in Bahrain die Bestzeit, war gar schneller als Red Bull. Vor dem Rennen meinte Schumacher: «Es ist schön zu sehen, dass wir da oben sind, es waren aber auch nur Tests.» Der Sohn von Rekordweltmeister Michael sagt allerdings auch: «Man sollte aufpassen und nicht zu viel reinlesen.» Damit wollte er vor einer übertriebene Euphorie warnen.

Mick Schumacher will dieses Jahr punkten.- IMAGO/Motorsport Images

Gibt es neue Gesichter?

Ja, die gibt es. Mit Guanyu Zhou bekommt erstmals ein Chinese ein Stammcockpit in der Formel 1. Zhou ersetzt bei Alfa-Sauber Antonio Giovinazzi aus Italien. Zhou fuhr seit 2019 in der Formel 2 und war auch Formel-1-Testpilot bei Alpine. Auch bei Haas hat sich einiges getan. Beim US-Team kommt allerdings ein Rückkehrer zum Handkuss. Kevin Magnussen wird neu für Haas fahren. Er ersetzt den Russen Nikita Mazepin, der wegen des Krieges in der Ukraine entlassen wurde. Beim ersten Rennen in Bahrain wird ausserdem ein neuer, respektive alter Pilot für Aston Martin unterwegs sein. Denn: Sebastian Vettel wird aufgrund von Corona fehlen. Niko Hülkenberg kommt so wieder einmal zum Einsatz. Der Deutsche gilt als extrem guter Fahrer ohne Topplatzierungen.

Wird es wieder ein Duell zwischen Hamilton und Verstappen?

Max Verstappen (Red Bull) und Lewis Hamilton (Mercedes) haben sich in der vergangenen Saison bis zum denkwürdigen Final in Abu Dhabi einen atemlosen WM-Zweikampf geliefert. «Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich relativ weit oben bin», meinte der 37-jährige Hamilton. Der 24-jährige Verstappen möchte eine eigene WM-Ära prägen. Es kann aber durchaus Überraschungen geben. Charles Leclerc zum Beispiel absolvierte im Ferrari starke Tests. Doch diese Probefahrten sind nur bedingt aussagekräftig, weil die Teams noch nicht ihr volles Potenzial zeigen wollen.

Wie gut ist Alfa-Sauber?

Mit Fahrer Guanyu Zhou hat man definitiv eine Wundertüte im Cockpit. Allerdings: Der Teamkollege von Zhou hat bereits 178 GP-Starts, 10 Siege und 67 Podestplätze vorzuweisen. Valtteri Bottas geht neu für die Hinwiler an den Start. Der Finne soll Alfa Sauber wieder nach vorne bringen. Er will das Team anführen, wie er in einem Interview mit dem SRF meint. Wie schnell der Alfa-Sauber derzeit ist, lässt sich nur erahnen. Allerdings möchte man sich im Vergleich zum Vorjahr (Platz 9 von 10 Teams) sicherlich verbessern.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!