GP von Spanien : Mick Schumacher fährt erstmals im Mercedes

Am Sonntag findet in Barcelona der GP von Spanien statt. Wir geben dir alle wichtigen Infos zum nächsten Formel-1-Rennen.

1 / 4 Hat gut lachen: Mick Schumacher. IMAGO/Independent Photo Agency In Barcelona wird er zum ersten Mal im Mercedes sitzen. IMAGO/Marco Canoniero Nicht während des Rennens, sondern bei einem Test. REUTERS

Darum gehts Die Formel 1 gastiert am Wochenende in Spanien.

Was zeichnet die Strecke aus? Was macht das Wetter?

Hier gibts die wichtigsten Informationen.

Max Verstappen war gerade 18 Jahre und 228 Tage alt, als er sein erstes Formel-1-Rennen gewinnen konnte. 2016 gelang dem Niederländer das bei seinem ersten Einsatz für Red Bull auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Sieben Jahre später reist er als zweimaliger Weltmeister nach Spanien – und ist im Rennen am Sonntag einmal mehr der grosse Favorit auf dem Weg zu Titel Nummer drei.

Wer soll Verstappen stoppen?

Es scheint, als sei derzeit niemand in der Lage dazu. 144 Punkte hat der WM-Spitzenreiter nach nur sechs Rennen schon auf seinem Konto, bereits 39 Zähler dahinter liegt Teamkollege Sergio Perez aus Mexiko, der früh zum Statisten zu werden droht. Dass ein anderes Team den übermächtigen Red Bull unweit des Mittelmeers angreifen kann, scheint unter normalen Umständen kaum möglich.

Sollte es dennoch zur Sensation kommen, dann wäre ein Fahrer besonders im Fokus. Fernando Alonso gilt als mehr oder weniger heisser Anwärter auf den Titel. Es wäre ein Heimsieg, sein 33. GP-Erfolg in der Karriere. Zehntausende Landsleute werden den zweimaligen Weltmeister in seiner Heimat feiern, wo er vor zehn Jahren im Ferrari den bislang letzten Erfolg seiner Laufbahn schaffte. «Wir müssen die Füsse auf dem Boden halten», sagte Alonso jedoch bescheiden und vermied Kampfansagen.

Spielt das Wetter verrückt?

Von wegen Sommer, in Barcelona könnte es zu einem Regen-Weekend kommen. Am Freitag sieht alles noch gut aus, doch dann steigt die Regen- und Gewitterwahrscheinlichkeit am Tag des Qualifyings an. Am Sonntag liegt das Regenrisiko (Stand 1. Juni) bereits bei 80 Prozent. Die Temperatur wird unter 24 Grad bleiben. Es könnte also zum Chaos kommen.

Wer wird Weltmeister? Max Verstappen Sérgio Perez Fernando Alonso Jemand anderes

Mick Schumacher kehrt zurück

Nein, nicht am Rennen, dennoch sitzt Mick Schumacher in Barcelona zum ersten Mal seit seinem Out bei Haas wieder in einem Rennwagen. Er wird am kommenden Mittwoch als Testfahrer von Mercedes im Einsatz stehen. Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist mit seiner Arbeit als Reservefahrer vollends zufrieden. «Er hat bisher einen grossartigen Job mit dem Team gemacht, hart im Simulator gearbeitet und wertvolle Anregungen an der Strecke gegeben», sagte Wolff.

Rennen auf Youtube

In der Schweiz wird das Rennen einmal mehr im SRF übertragen. Formel-1-Fans aus Deutschland dürfen sich aber wieder über eine kostenlose Ausstrahlung freuen. Sky wird den GP von Barcelona auf Youtube zeigen. Sky zeigt seit 2021 als einziger Anbieter in Deutschland alle Rennen der Formel 1 – allerdings nur mit einem Abo verbunden.

Was zeichnet die Strecke aus?

Kaum einen Kurs kennen die meisten Formel-1-Fahrer so gut wie diesen. Er war viele Jahre traditionell der Ort für Tests der Motorsport-Königsklasse. Die Strecke hat den Ruf, Gradmesser für praktisch alle WM-Läufe zu sein. Allerdings wurde sie vor dieser Saison verändert. Durch den Wegfall der letzten Schikane dürften die Rundenzeiten erstmals viel schneller ausfallen, mit 4,657 Kilometern Länge ist der Umlauf aber nur zwei Meter länger als vor dem Umbau. Seit 1991 wird rund 30 Kilometer ausserhalb von Barcelona bereits in der Formel 1 gefahren. 1992 fand auf dem Circuit in Katalonien übrigens auch das olympische Mannschaftszeitfahren der Radsportler statt.

Dein tägliches Sport-Update Erhalte täglich brandaktuelle News aus der Welt des Sports. Ob Interviews, Porträts, Spielberichte oder Analysen: Unsere Reporter informieren dich direkt in deinem Postfach.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.