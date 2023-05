Bernie Ecclestone: Mick Schumacher muss Formel-1-Traum aufgeben

Der langjährige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone glaubt nicht an eine permanente Rückkehr ins Cockpit.

43 Mal raste der Sohn vom Formel-1-Ikone Michael Schumacher bisher in der PS-Königsklasse über die Grand-Prix-Strecken, dabei schauten allerdings nur zwölf Punkte heraus. Nach zwei Saisons für Haas ist der Traum von Podestplätzen oder gar Siegen zumindest vorerst vorbei. Schumacher musste sein Cockpit räumen, in der aktuellen Saison ist er Ersatzfahrer für Mercedes und McLaren.

Doch wie steht es um die Chancen für ein Renn-Comeback des 24-Jährigen? Schlecht, glaubt zumindest Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone. «Er muss diesen Traum vergessen, denn früher oder später wachen wir alle aus einem Traum auf», meint der 92-Jährige im RTL-Interview. «Er muss das vergessen und anfangen, darüber nachzudenken, was die Alternative ist, und versuchen, das zu verfolgen.»

Know-how des Vaters fehlt

Doch was sind die Gründe dafür? Ecclestone glaubt, dass die Abwesenheit seines prominenten Vaters – der nach einem schweren Ski-Unfall 2013 aus der Öffentlichkeit verschwunden ist – ein Faktor ist. Denn deswegen würde viel Erfahrung und Know-how fehlen. «Ich denke, er braucht jemanden, der ihn wirklich zum Erfolg führen will und sich während der gesamten Zeit um ihn kümmert», so Ecclestone.