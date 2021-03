Mick Schumacher und die Formel 1 starten an diesem Samstag (16.00 Uhr MEZ/Sky) in die erste K.o.-Ausscheidung des Jahres. Den Kampf um die Pole Position für den Grossen Preis von Bahrain an diesem Sonntag (17.00 Uhr/Sky) wird Schumacher allerdings im zu schwachen Haas-Rennwagen anderen überlassen müssen. Als Topfavorit tritt eigentlich der britische Titelverteidiger Lewis Hamilton im Mercedes an.