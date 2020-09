Behörden ermitteln : Schummel-Vorwürfe bei Sprachtest von Suárez

Bei der Sprachprüfung für die italienische Einbürgerung von Stürmer Luis Suárez soll es nicht mit rechten Dingen zu und her gegangen sein.

Der Uruguayer Luis Suárez soll vergangene Woche bei seiner italienischen Sprachprüfung in Perugia geschummelt haben. Der Sprachtest war notwendig für seine Einbürgerung, diese wiederum wäre notwendig gewesen für seinen einmal geplanten, aber immer unwahrscheinlicher werdenden Transfer zu Juventus .

Beim Sprachtest vom vergangenen Donnerstag sind inzwischen jedoch Unregelmässigkeiten aufgetaucht, und die italienischen Behörden leiteten eigenen Angaben zufolge am Dienstag Ermittlungen ein.

Punktzahl stand schon fest

Demnach soll der 33-Jährige, der noch bei Barça unter Vertrag steht, vor der Prüfung an der Universität für Ausländer mit den Professoren die Prüfungsinhalte besprochen haben. Suárez’ Punktzahl habe zudem bereits vor dem Beginn des Tests festgestanden, teilte die Staatsanwaltschaft in Perugia am Dienstag mit.