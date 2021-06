Herzogenbuchsee BE - Schuppen brannte vollständig aus

In Herzogenbuchsee BE kam es am Freitagabend zu einem Vollbrand.

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr zu einem Grossbrand in einem Schuppen in Herzogenbuchsee BE gerufen. Verletzt wurde dabei niemand, der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden. Tiere wurden gemäss einem Sprecher der Kantonspolizei Bern auch nicht verletzt.