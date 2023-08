Crosscountry: Schurter verpasst 11. WM-Titel und muss sich mit Bronze begnügen

Am Mittwoch feierte Nino Schurter in Glasgow mit der Mixed-Staffel WM-Titel Nummer 17, am Samstag konnte der 37-Jährige nicht nochmals nachlegen. Er musste sich im Crosscountry mit WM-Bronze begnügen. Schurter fuhr in den acht zu absolvierenden Runden von Beginn weg in der Spitzengruppe mit, zur Rennhälfte konnten nur noch der britische Olympiasieger Thomas Pidcock und der Australier Alan Hatherly mithalten.