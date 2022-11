Schuss auf Auto mitten in der Stadt Luzern – Polizist handelte richtig 

Der Vorfall ereignete sich am Montag, 31. Januar 2022 gegen 16.40 Uhr an der Bushaltestelle an der Pilatusstrasse: Viele Passanten warteten auf ihren Bus, als plötzlich ein Mann in einem blauen Wagen in hoher Geschwindigkeit die Pilatusstrasse entlang fuhr – verfolgt von einem Polizeiauto. Der blaue BMW fuhr auf der Busspur und bog rechts in die Hirschmattstrasse ein. Dort machte ihm aber laut einem News-Scout ein anderer Autofahrer einen Strich durch die Rechnung: «Dieser versperrte dem Fliehenden den Weg, sodass die verfolgenden Polizisten aus ihrem Wagen ausstiegen und auf die Pneus des Autos schossen.» Der News-Scout hielt diese ungewöhnliche Szene mit seiner Handykamera fest.