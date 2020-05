Schussabgabe in Biel

«Dass es hier geknallt hat, erstaunt mich nicht weiter»

Die Meldung zu einer Schiesserei hat am Sonntagabend in Biel einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach bisherigen Erkenntnissen war es bei einem Wohnhaus zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen.

Wie die Kapo am Montag mitteilte, war es zuvor entlang des Seelandwegs zu einer «Auseinandersetzung zwischen mehreren teilweise bewaffneten Männern» gekommen. Dabei sei mindestens ein Schuss aus einer Waffe abgegeben worden. «Die Personen flüchteten in der Folge zu Fuss in verschiedene Richtungen», schreibt die Polizei. Verletzte seien bislang keine bekannt.

«Dubiose Gestalten»

Wie Anwohner am Montag gegenüber 20 Minuten berichteten, bestand die Gruppe aus etwa acht bis zehn Personen. «Sie waren alle so zwischen 20 und 30 Jahre alt», sagt eine ältere Frau am Telefon. Einer von ihnen habe einen dicken Holzstock auf sich getragen – «vielleicht um dreinzuschlagen». Ein Teil der jungen Männer sei in Richtung Ar’Rahman-Moschee gerannt, die sich in unmittelbarer Nähe befindet.