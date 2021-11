Tramelan BE – Schussabgabe in Tramelan? Eine Person schwer verletzt

In Tramelan BE wurde eine Person verletzt und musste mit der Rega in ein Spital geflogen werden.

Laut einem News-Scout ist am späten Nachmittag in einem Gebäude in der Rue du Cret-Georges in Tramelan mindestens ein Schuss gefallen. Diesem sei eine Auseinandersetzung vorausgegangen. Zudem sei eine Person verwundet mit einem Helikopter der Rega abtransportiert worden.