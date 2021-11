Am Montag rückte die Polizei nach Tramelan BE aus, wo sie einen verletzten Mann und eine verletzte Frau fand. Im Zuge der Ermittlungen stiess sie in St. Imier auf eine tote Person.

Zwei Verletzte : Nach Schussabgabe in Tramelan – Polizei findet Leiche in Wohnung

1 / 2 In Tramelan fand die Kapo Bern auf zwei Verletzte. Google Streetview Daraufhin stiess sie in St. Imier auf eine tote Person. Google Maps

Darum gehts Nach einer Schussabgabe in Tramelan traf die Polizei auf zwei Verletzte – einen Mann und eine Frau.

Im Zuge der Ermittlungen stiess sie in einer Wohnung in St. Imier auf eine Leiche.

Die Kapo geht davon aus, dass es sich um eine dritte, am Vorfall in Tramelan beteiligte Person handelt.

Am Montagnachmittag ist es in Tramelan zu einer Schussabgabe gekommen, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstagmorgen mitteilt. Demnach wurden zwei Personen verletzt und ins Spital gebracht. Im Zuge der eingeleiteten Massnahmen wurde in St. Imier BE eine tote Person aufgefunden.

Gemäss Polizei ereignete sich der Zwischenfall um 16.20 Uhr in der Rue du Crêt-Georges in Tramelan. Es sei ihr gemeldet worden, dass eine Person bei einer Schussabgabe verletzt worden sei. Weil nach ersten Aussagen eine dritte am Vorfall beteiligte Person die Örtlichkeit mit einer Schusswaffe verlassen habe, wurden umfangreiche Fahndungsmassnahmen eingeleitet.

Die ausgerückten Einsatzkräfte trafen in Tramelan eine verletzte Frau und einen verletzten Mann an. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde die Frau mittels Helikopter in ein Spital geflogen. Der Mann wurde von einem Ambulanzteam in ein Spital gebracht. Nach aktuellem Kenntnisstand ist nicht klar, ob der Mann und die Frau von einem Schuss oder mehreren Schüssen verletzt worden sind, wie die Kapo auf Nachfrage von 20 Minuten sagt.

Leiche in St. Imier

Im Zuge der Ermittlungs- und Fahndungsmassnahmen fand die Polizei im Verlaufe des Montagabends in einer Wohnung in St. Imier eine leblose Person aufgefunden, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte es sich dabei um die dritte mutmasslich in Tramelan beteiligte Person handeln. «RJB» hatte am Montag zuerst über den Vorfall berichtet. Zu diesem Zeitpunkt hiess es, eine verdächtige Person sei auf der Flucht.

Nach dem Leichenfund in St. Imier wurde die Fahndung nun eingestellt, wie die Kapo auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt. Zur Identität des Verstorbenen bestehen konkrete Hinweise, die formelle Identifikation steht jedoch noch aus.

Durch die Kantonspolizei Bern sind unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen der Schussabgabe in Tramelan und des Todesfalls in St. Imier sowie zu einem möglichen Zusammenhang zwischen den Ereignissen aufgenommen worden. Neben dem Institut für Rechtsmedizin (IRM) standen insbesondere zur Spurensicherung an beiden Ereignisorten mehrere Spezialisten der Kriminaltechnik im Einsatz.

