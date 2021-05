Schiesserei vor Bar - Schussopfer von Rickenbach ausser Lebensgefahr

Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Mehrere Schüsse fielen am Pfingstsonntag in Rickenbach TG.

Am Pfingstsonntag gegen 23 Uhr kam es bei einem Restaurant in Rickenbach bei Wil TG zu einem Streit.

Nach einer Auseinandersetzung bei einem Lokal mit Terrasse in Rickenbach TG wurden am Sonntagabend spät mehrere Schüsse abgefeuert. Zwei Männer, 29- und 33-jährig, wurden dabei verletzt. Der eine Mann schwer, der andere mittelschwer. Wie die Kantonspolizei Thurgau am Montagnachmittag auf Anfrage mitteilte, haben die Opfer überlebt. Die beiden Männer konnten von der Polizei mittlerweile auch befragt werden. Weshalb es zum Streit kam und ob die Opfer oder Täter etwas mit dem Restaurant zu tun haben, gab die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt.