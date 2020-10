Hier an der Kohlackerstrasse in Wallbach AG kam es zum Schusswechsel, nachdem Unbekannte in ein Geschäft eingebrochen waren.

In Wallbach AG schossen ein Ladenbesitzer und mehrere Personen, die in seinen Laden einbrachen, aufeinander.

In der Nacht auf Freitag versuchten mehrere unbekannte Täter in Wallbach in ein Geschäft einzubrechen. Dabei kam es zum Schusswechsel zwischen dem Besitzer und der Täterschaft. Die Täterschaft konnte jedoch unerkannt flüchten. Das schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung.