In Grenzregion

Schusswechsel zwischen Nord- und Südkorea

Mehrere Schüsse aus Nordkorea haben laut Berichten einen südkoreanischen Wachtposten getroffen. Südkorea hat nach Warnungen das Feuer erwidert.

An der Grenze zwischen Nord- und Südkorea ist es laut Berichten zu einem Schusswechsel gekommen.



An der schwer bewachten Grenze zwischen Süd- und Nordkorea ist es nach südkoreanischen Angaben zu einem Schusswechsel zwischen Soldaten beider Länder gekommen. Nordkoreanische Soldaten hätten Schüsse auf einen südkoreanischen Grenzkontrollposten innerhalb der vier Kilometer breiten militärischen Pufferzone abgegeben, teilte der Generalstab in Südkorea am Sonntag mit. Südkoreanische Soldaten hätten das Feuer erwidert, nachdem sie Warnungen ausgesendet hätten.