Steigende Gefahr : Schutz der Bevölkerung vor einer atomaren Bedrohung ist mangelhaft

Die Schutzräume in der Schweiz sind in teils schlechtem Zustand. Künftig soll mehr kontrolliert werden.

Für den Fall, dass etwa das AKW Saporischschja bei einem Bombardement so stark beschädigt würde, dass wie in Tschernobyl grosse Mengen Radioaktivität austreten und Europa bedrohen würde, wäre die Schweiz schlecht gerüstet: Dies berichtet die «NZZ am Sonntag» unter Berufung auf Fachleute und Insider.

Im März 2021 publizierte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz Babs einen Bericht, in welchem rund 230 Mängel aufgeführt sind. Diese liessen sich in 16 Kerndefizite einordnen. Es bestehe viel Verbesserungspotenzial, so der Bericht, der den Bund auffordert, Verantwortung zu übernehmen. Die grüne Sicherheitspolitikerin und Nationalrätin Marionna Schlatter sagt: «Der Bevölkerungsschutz spielt im Verteidigungsdepartement ein Schattendasein.» Die Mängel erinnerten an die Anfangszeiten der Pandemie, als es an Masken, Desinfektionsmittel und Wissen mangelte.