Pfizer/Biontech und Moderna - Schutz durch mRNA-Impfung könnte jahrelang anhalten

Niedrige Fallzahlen helfen

Erst Alpha, Beta, Gamma und nun Delta . Das Coronavirus Sars-CoV-2 hat bis heute vier Mutanten hervorgebracht, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO als «variants of concern» – besorgniserregende Varianten – eingestuft werden. Um zu verhindern, dass sich weitere gefährlichere Mutanten bilden, sollten Ansteckungen verhindert und die Fallzahlen niedrig gehalten werden. Denn je mehr Menschen das Virus infiziert, desto häufiger kann es sich kopieren und desto grösser ist die Gefahr, dass ein Fehler auftritt und so eine Mutation erzeugt wird. Bei hohen Fallzahlen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mutante entsteht, die dem menschlichen Organismus gefährlich wird.

Wegen der deutlich ansteckenderen Delta-Mutante empfiehlt die WHO daher auch vollständig Geimpften weiterhin Masken zu tragen. Denn «der Impfstoff allein wird die Übertragung in der Gemeinschaft nicht stoppen», so Mariangela Simao, stellvertretende Generaldirektorin der WHO während eines Briefings am 25. Juni. «Die Menschen müssen weiterhin konsequent Masken tragen, sich in belüfteten Räumen aufhalten, Handhygiene betreiben, körperlichen Abstand halten und Menschenansammlungen vermeiden.»