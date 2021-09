Gross wie 60 Olympiabecken – Schutzbauten in Kandersteg fallen nochmal gigantischer aus

In den vergangenen Monaten donnerten immer wieder Felstranchen in das Tal, in dem auch Kandersteg liegt. Doch oberhalb des Oeschinensees könnten sich mehr als nur Felstranchen lösen. Dort, am Spitzen Stein sind rund 20 Millionen Kubikmeter loses Gestein in Bewegung. Und das nicht langsam, sondern in geologischen Massstäben rasend schnell.