Bekommen in Basel alle Schutz? : Schutzräume in Basel-Stadt reichen nicht für alle

In der Schweiz reichen die Schutzplätze nicht für alle aus, das zeigt eine Auswertung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz.

Zwar hätten mehr als 100 Prozent der 8,6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner Platz, aber die Plätze seien nicht gut verteilt. Denn in einigen Kantonen gibt es zu viele Schutzräume, in anderen zu wenig. Im Kanton Basel-Stadt zum Beispiel hat es nur Platz für 80 % der Bevölkerung. «Die Bautätigkeit dieser Schutzräume hat in der Mitte des 20. Jahrhunderts eingesetzt. Wir haben im Kanton Basel-Stadt häufig eine Bausubstanz, die älter ist als das. Aus diesem Grund haben wir eine relativ tiefe Abdeckungsquote von rund 80 Prozent», sagt Toprak Yerguz, Polizeisprecher Basel-Stadt, gegenüber 20 Minuten.