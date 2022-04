Flüchtende – Schutzstatus S birgt auch Nachteile – Ukrainer erhalten weniger Sozialhilfe

24. März: Hier kommen ukrainische Geflüchtete in Fribourg an. Unter dem Schutzstatus S steht ihnen lediglich die Asylsozialhilfe zu.

Tausende ukrainische Geflüchtete hat die Schweiz aufgenommen und diese mit dem Schutzstatus S versehen. Selbstverständlich sind die Geflüchteten auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Wie jedoch eine Ausweitung der «SonntagsZeitung» zeigt, entspricht diese in manchen Kantonen nicht einmal der Hälfte des von der Sozialhilfekonferenz festgelegten Existenzminimums.

Keine reguläre Sozialhilfe

Weniger als 1000 Franken für eine dreiköpfige Familie

Unter der regulären Sozialhilfe würde eine dreiköpfige geflüchtete Familie ungefähr 1800 Franken im Monat erhalten. Im Umgang mit den ukrainischen Geflüchteten kommt nur der Kanton Basel Stadt dieser Zahl nahe. Hier würde die Familie 1571 Franken monatlich erhalten, in den Kantonen Zürich und Bern wären es rund 1300 Franken monatlich. In den Kantonen Jura, Obwalden, Nidwalden, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden läge die finanzielle Unterstützung hingegen bei weniger als tausend Franken.

Am knausrigsten im Umgang mit den ukrainischen Geflüchteten zeigt sich der Kanton Aargau. Wie die «SonntagsZeitung» berechnet, erhielte hier eine ukrainische Mutter mit zwei Kindern nur 865 Franken im Monat. Die dürftige Unterstützung provoziert nun die Kritik Schweizer Politikerinnen und Politiker.

Selbst Andreas Glarner fordert mehr Unterstützung

Laut der SP-Nationalrätin und Asylspezialistin Samira Marti ist es rechtlich problematisch, dass ukrainische Geflüchtete weniger Unterstützung erhalten als andere in der Schweiz anerkannte Geflüchtete. So verstosse diese Ungleichbehandlung gegen die Genfer Flüchtlingskonvention. Diese verlangt eine Gleichbehandlung von anerkannten Geflüchteten mit Einheimischen. So müsse der Bundesrat dafür sorgen, «dass die ukrainischen Flüchtlinge und mit ihnen alle Flüchtlinge mindestens die ordentliche Sozialhilfe erhalten», sagt sie zur «SonntagsZeitung».