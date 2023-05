Kosovo-Schutztruppe KFOR löst serbischen Protest im Norden auf

1 / 7 Am Montagmorgen hatten etwa 300 KFOR-Soldaten in Kampfmontur vor dem Gemeindeamt in Zvecan Stellung bezogen. REUTERS Zugleich hatte sich auch eine grössere Menge serbischer Demonstranten vor dem Amtsgebäude versammelt. REUTERS Zur Eskalation am Montag kam es, als sich die serbische Menge in Zvecan weigerte, die dort noch stehenden Fahrzeuge der kosovarischen Polizei wegfahren zu lassen. REUTERS

Darum gehts Im Norden des Kosovo ist es erneut zu einer gewaltsamen Konfrontation zwischen serbischen Demonstranten und der Polizei gekommen.

Die Demonstranten versuchten, die Kontrolle über ein örtliches Regierungsgebäude zu übernehmen.

Die Soldaten setzten Blendgranaten und Tränengas ein.

Ethnische Serben im Norden des Kosovos haben sich am Montag Zusammenstösse mit KFOR-Truppen geliefert. Sie versuchten, die Kontrolle über ein örtliches Regierungsgebäude zu übernehmen. Zuvor war es bereits zu Auseinandersetzungen mit der kosovarischen Polizei gekommen. Die Polizei teilte mit, Serben hätten sich am Morgen in den Gemeinden Zvecan, Leposavic und Zubin Potok versammelt. In Zvecan hätten sie versucht, sich mit Tränengas gewaltsam Zugang zu verschaffen. Die Polizei habe mit Tränengas reagiert.

Tränengas und Blendgranaten

Am Nachmittag riefen KFOR-Solodaten die Serben auf, den Weg für zwei Fahrzeuge der kosovarischen Spezialpolizei freizumachen. Dann hätten die Soldaten Tränengas und Blendgranaten eingesetzt, um die Beamten in den Fahrzeugen zu schützen und die Protestierer zu vertreiben, erklärten Augenzeugen und örtliche Medien. Die ethnischen Serben hätten daraufhin mit Steinen und anderen Objekten geworfen. Ein Fahrzeug sei in Brand geraten. Zu möglichen Verletzten lagen zunächst keine Angaben vor.

In den vier Gemeinden waren im April vorgezogene Kommunalwahlen abgehalten worden, die von ethnischen Serben grösstenteils boykottiert wurden. Gewählt wurden nur ethnische Albaner oder Vertreter einer kleineren Minderheit. Im Norden des Kosovos bilden ethnische Serben eine Mehrheit.

Neugewählte sollten Gebäude nicht betreten

Angehörige dieser Mehrheit versuchten vergangene Woche, neugewählte Vertreter daran zu hindern, Stadtverwaltungsgebäude zu betreten. Die Polizei feuerte Tränengas ab, um die Menschenmenge zu vertreiben. Bei Zusammenstössen am Freitag wurden mehr als ein Dutzend ethnische Serben und fünf Angehörige der kosovarischen Polizei verletzt. Die USA und die EU warfen der kosovarischen Regierung vor, sich mit Hilfe der Polizei Zugang zu den Gebäuden verschafft zu haben.

Serben fordern einem ihrer Politiker aus dem Norden des Kosovos zufolge den Rücktritt der neuen Bürgermeister, die «illegale und unrechtmässige Sheriffs» seien. Zudem solle die Spezialpolizei die Gegend verlassen, sagte der örtliche Politiker Goran Rakic. Die Forderungen seien der von der Nato angeführten Kosovo-Truppe KFOR und Botschaften des Auslands übermittelt worden.

KFOR ruft zu Friedensdialog auf

Die Polizei und KFOR beschützten am Montag die Stadtverwaltungsgebäude in den vier Gemeinden. KFOR teilte mit, die Präsenz vor Ort sei verstärkt worden, um für ein sicheres Umfeld zu sorgen. Die Truppe rief die Konfliktparteien auf, keine Eskalation zu verursachen. Die Regierungen des Kosovos und Serbiens sollten sich an einem von der EU angeführten Dialog beteiligen, um auf Frieden hinzuarbeiten, hiess es.

Das Kosovo und Serbien sind seit langem verfeindet. Das Kosovo hatte sich 2008 für unabhängig erklärt. Die serbische Regierung erkennt das nicht an. Das serbische Militär wurde am Freitag an der Grenze zum Kosovo in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt.

Kritik von serbischer Ministerpräsidentin

Die serbische Ministerpräsidentin Ana Brnabic kritisierte den internationalen Umgang mit den Ereignissen im Kosovo. Die KFOR schütze nicht die Menschen, sondern diejenigen, die die Macht an sich gerissen hätten – offenbar eine Anspielung auf die neuen Bürgermeister. «Aber wir müssen den Frieden schützen», sagte sie.

Der serbische Verteidigungsminister Milos Vucevic teilte mit, das Militär werde bereit sein, um «jede Aufgabe und jeden Befehl zu erfüllen». Er hoffe auf eine politische Lösung. Er warf der KFOR vor, «die Polizei vor unbewaffneten Menschen» zu schützen.

