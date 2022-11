Schwaches Katar verliert das WM-Eröffnungsspiel gegen Ecuador

Ab 17 Uhr Schweizer Zeit rollte der Ball bei der WM 2022 in Katar. Der WM-Gastgeber zeigte eine schwache Leistung und verlor gegen Ecuador mit 0:2.

Die Szene des Spiels

Mit seinem verwandelten Penalty sorgt Ecuadors Enner Valencia in der 16. Minute für das erste Tor dieser WM. Es ist zugleich ein historisches: Noch nie in der 92-jährigen WM-Geschichte fiel der erste Turniertreffer durch einen Penalty. Dieser Treffer sorgt zudem dafür, dass Katar das erste WM-Gastgeberland ist, welches sein erstes Spiel bei einer Weltmeisterschaft verliert.

Die Schlüsselfigur

Enner Valencia. Der Stürmer, der in dieser Saison für Fenerbahce in zwölf Ligaspielen 13 Treffer erzielt hat, schiesst Ecuador im Alleingang zum Sieg. Mit 33 Jahren und 16 Tagen ist Valencia nun der älteste Spieler, dem das erste Tor einer Weltmeisterschaft gelingt.

Die bessere Mannschaft

In einer Partie auf sehr bescheidenem Niveau hat Ecuador das Geschehen im Griff. Insgesamt werden nur 11 Torschüsse abgegeben (5 für Katar, 6 für Ecuador) – in keinem Spiel bei eine WM seit 1966 sind es weniger. Für den harmlosen Gastgeber aus Katar dürfte es gegen Senegal und die Niederlande kaum einfacher werden.

Das Tribünen-Gezwitscher

Bereits nach drei Minuten jubelten die favorisierten Ecuadorianer das erste Mal. Doch der Treffer von Valencia wurde aufgrund einer knappen Offside-Position vom VAR annulliert. Trotz Protesten: Entscheid war korrekt.

Das Tribünen-Gezwitscher 2.0

Schon vor Abpfiff verlässt der Grossteil der Katar-Fans das Al-Bayt-Stadion. So haben sich die Gastgeber den Auftakt zur grossen WM-Party nicht vorgestellt.

Die Tore

16.’ I 0:1 I Enner Valencia: Ecuadors Captain Valencia wird von Goalie Al Sheeb gelegt und verwandelt den Penalty gleich selbst.

31.’ I 0:2 I Enner Valencia: Preciado flankt mustergültig auf Valencia, der per Kopf zum zweiten Mal zuschlägt.

Der Ausblick

Katar trifft am Freitag auf Senegal, Ecuador spielt am gleichen Tag gegen die Niederlande. Der Gastgeber braucht dann unbedingt einen Sieg, wenn die WM nicht bereits in der Gruppenphase vorbei sein soll (den WM-Spielplan findest du hier).

Akteur ordnet ein

Félix Sánchez (Katar-Coach): «Es war ein schwieriges Spiel. Die Gegentore haben meiner Mannschaften das Vertrauen geraubt. Ecuador war in allen Belangen besser und wir müssen aus den Erfahrungen der heutigen Partie lernen.»